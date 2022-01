Mondiale rally: oggi Round Montecarlo LIVE su Sky

Da stasera alle ore 20 una grande novità per gli appassionati di motori: su Sky arriva il Mondiale WRC, in diretta su Sky Sport Action (canale 206) a partire dalla prima prova speciale del rally di Montecarlo IL MONDIALE DI RALLY 2022: TUTTE LE NOVITA' Condividi

Su Sky e NOW una grande novità per tutti gli appassionati di Rally: Sky ha infatti acquisito i diritti del campionato FIA World Rally Championship, per la stagione 2022, che andrà ad arricchire la grande offerta motori di Sky Sport.

Il rally di Montacarlo su Sky Il canale di riferimento sarà Sky Sport Action (ch 206), dove sarà possibile godere lo spettacolo di tutti i 13 Round del FIA WRC: si parte giovedì 20 gennaio, da Montecarlo, live fino a domenica 23, che inaugurerà ufficialmente la 50^edizione del Mondiale Rally, per arrivare alla gara conclusiva che si terrà in Giappone dal 10 al 13 novembre. Oggi alle ore 20 al via la prima delle cinque prove speciali dal Principato; mentre la seconda e la terza saranno in diretta sempre sul canale 206 sabato 22 alle 10 e alle 14. Domenica 23, alle 10, sarà il turno della quarta speciale tv, a cui seguirà alle 12 alla Power Stage finale. Le telecronache della stagione saranno affidate a Lucio Rizzica e Rosario Triolo, che saranno affiancati da voci tecniche del mondo del rally. A Montcarlo debuttano Dario D’Esposito e Tobia Cavallini, mentre Andrea Crugnola tornerà al microfono nel proseguo della stagione.



Tutti gli appuntamenti su Sky Sport Action Nel corso dell’anno verranno realizzati anche magazine, rubriche e finestre di highlights, per vivere il Mondiale in tutte le sue sfaccettature. Sempre su Sky Sport Action, nel corso della stagione potranno trovare spazio alcuni contenuti del FIA European Rally Championship e del FIA World Rallycross Championship. Tra questi, da non perdere la tappa italiana del Campionato Europeo di Rally, il FIA ERC: il Rally Capitale di Roma, in programma questa estate il 23 e 24 luglio.

La nuova stagione al via: le novità leggi anche Mondiale rally, tutte le novità del campionato Il 2022 sarà un anno rivoluzionario per il WRC, con l’introduzione di auto completamente nuove che affiancheranno la spinta elettrica al motore termico, superando così in alcune fasi di gara i 500 cavalli. Le macchine ed i piloti Le case automobilistiche impegnate in questo storico cambiamento saranno Ford che sostituisce la Fiesta WRC con la nuovissima Puma messa in strada dal team M-Sport, Toyota con la Yaris e Hyundai con la i20. Tutti gli appassionati non vedono l’ora di scoprire cosa riusciranno a fare su queste nuove auto i due piloti più vincenti della storia del WRC: il 47enne Sebastien Loeb, nove titoli conquistati in carriera e pronto per una nuova sfida con Ford, con il sogno di tornare a trionfare, e Sebastien Ogier, otto volte Campione del Mondo, che non lotterà per il titolo ma sarà impegnato part-time nei rally più importanti dell’anno con la sua Toyota. Entrambi saranno presenti all’evento di apertura del campionato nel Principato di Monaco.