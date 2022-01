Mondiale rally, tutte le novità del campionato

Uno degli sport più amati in Italia vivrà una rivoluzione , e la vivrà su Sky Sport . Il rally ha sempre avuto un legame particolare con il nostro Paese, e ancora oggi il record di mondiali vinti appartiene a Lancia , che da costruttore ha conquistato 11 titoli. Da quegli anni di stravolgimenti ce ne sono stati, ma nella stagione che sta per cominciare ce ne sarà uno storico, il passaggio ai motori ibridi. Un passaggio che avviene in un momento speciale, perché proprio nel 2022 ricorrono i 50 anni dal primo Mondiale rally e da quella storica vittoria della Fulvia HF di Munari e Mannucci al Montecarlo del ’72 . Ma nessuno spavento per gli appassionati più radicali: le macchine continueranno a suonare come e più di prima.

I piloti: da Ogier a Loeb, passando da Tanak, Evans, Neuville

Gli equilibri storici del campionato verranno sconvolti anche dal nuovo ruolo di Seb Ogier, dominatore dell’ultimo decennio di WRC con 8 mondiali vinti, che sarà al via anche di questa nuova epoca, ma con un impegno part-time, aprendo la strada a un nuovo re. Tanak, Evans, Neuville sono i favoriti per prenderne il ruolo vincente, ma tutto dipenderà da come si adatteranno alla nuova guida imposta da veri e propri prototipi, lontani dalle vetture di serie, ma luci nello sviluppo di tecnologie che un giorno potremmo trovare sulle strade. Ma c’è grande curiosità anche per scoprire cosa riuscirà a fare il 47enne Loeb, il pilota più vincente della storia dei rally con 9 titoli, che sarà al via della stagione con la Puma Hybrid e che potrebbe farsi ingolosire dalla possibilità di correre per una stagione completa per la prima volta dal 2012, anno del suo ultimo campionato.