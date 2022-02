Kalle Rovanpera conquista la vittoria al Rally di Svezia, secondo appuntamento del WRC 2022. Il pilota finlandese è sempre più leader della classifica mondiale. Secondo posto per il belga Thierry Neuville, terzo per il finlandese Esapekka Lappi. Per Rovanpera, che a terzo successo nel WRC dopo quelli ottenuti lo scorso anno in Estonia e all'Acropoli, ha dedicato il successo al popolo ucraino.