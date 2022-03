Il 2 e il 3 aprile, in diretta su Sky Sport Action, gara 1 e gara 2 del primo round in Italia sul circuito di Imola con il debutto di Dani Pedrosa. Aggiornamenti continui su Sky Sport 24: news, interviste e collegamenti per tutto il weekend con l’inviato Sandro Donato Grosso

Cresce ancora la già ricca offerta motori di Sky Sport: sabato 2 e domenica 3 aprile al via su Sky e in streaming su NOW la stagione 2022 del Lamborghini Super Trofeo Europa, con Gara 1 (sabato alle 16.05) e Gara 2 (domenica alle 11.50) live su Sky Sport Action dal circuito di Imola per il primo Round in Italia.

Tutte le gare dei 6 Round complessivi di questa 14^edizione saranno quindi visibili su Sky e in streaming su NOW fino alle Grand Finals in programma a novembre in Portogallo (5-6 novembre): dopo Imola sarà la volta di Le Castellet (Francia) il 4-5 giugno e a seguire Misano il 2-3 luglio, poi Spa-Francorchamps (Belgio) il 29-30 luglio, Barcellona (Spagna) 1-2 ottobre e Portimao (Portogallo) il 3-4 novembre.

A Imola ci sarà il debutto in auto del tre volte campione del mondo delle due ruote Dani Pedrosa, che si alternerà con lo svizzero Antonin Borga nel Rexal FFF Racing Team in classe Pro, partecipando così anche alla terza tappa di Misano e a quella finale di Portimao.

Il primo dei sei doppi appuntamenti della stagione 2022, che torna a Imola a distanza di cinque anni, vedrà il debutto ufficiale delle nuove Huracán Super Trofeo EVO2.

Grande copertura per questo primo appuntamento sul circuito italiano: oltre alla diretta delle gare su Sky Sport Action, che saranno raccontate da Ivan Nesta, anche Sky Sport 24 dedicherà ampio spazio alla prima del Lamborghini Super Trofeo Europa con news, interviste e collegamenti per tutto il weekend grazie all’inviato Sandro Donato Grosso.



Di seguito il programma del primo Round, live su Sky e in streaming su NOW:

SABATO 2 APRILE

Ore 16.05: Gara 1 - Sky Sport Action

DOMENICA 3 APRILE

Ore 11.50: Gara 2 - Sky Sport Action