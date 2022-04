Il pesarese commenta con Sandro Donato Grosso la sua prima gara nel GT a Imola, chiusa con l'Audi R8 #46 del Team WRT al 17esimo posto: "Pensavamo di fare i primi 10, ce l'abbiamo quasi fatta. Ho fatto un errore al rientro ai box, peccato, ma siamo andati forte". E sulle gare della Moto2 e Moto3 in Argentina: "Migno fortissimo, peccato per il contatto con Masia. Vietti una bestia, grande gara". Alle 20 la MotoGP a Termas: live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

"E' stato bello. Ci sono tantissime cose, le gare sono davvero caotiche, ci sono tante macchine in pista. Però bello. E ci sono tante cose positive: siamo andati forte, non sapevamo di preciso cosa aspettarci, ottimisticamente pensavamo di fare i primi 10 e ce l'abbiamo quasi fatta. Ho commesso un errore al rientro al box, peccato, ma siamo andati forte", così Valentino Rossi, a poche ora dal via della gara in della MotoGP in Argentina, ha commentato con Sandro Donato Grosso su Sky Sport MotoGP, il suo debutto nel GT World Challenge Europe. Il suo equipaggio #46 su Audi R8 del team WRT ha chiuso al 17esimo posto la gara di Imola.