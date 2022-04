Ritiro immediato della licenza sportiva : è arrivata la decisione della Giunta Sportiva dell' Automobile Club d'Italia, nei confronti nel pilota russo di kart Artem Severyukh, che è stato anche deferito alla Giustizia sportiva affinché possa valutare la definizione di ulteriori sanzioni che rientrano nella propria sfera di competenza. Lo ha reso noto l'Aci, informando che è ancora in corso la riunione straordinaria della Giunta convocata per provvedimenti urgenti in seguito "all' inqualificabile e inaccettabile " gesto di Severyukhin, che sul podio della gara degli Europei juniores di kart a Portimao (Portogallo) ha fatto il saluto nazista .

"Provvedimenti inevitabili"

"Provvedimenti inevitabili - si legge nella nota dell'Aci - dal momento che, con il suo gesto sconsiderato, Severyukhin ha dimostrato mancanza di rispetto non solo dei valori universali ai quali, da sempre, si ispira ogni sport, ma anche di umanità, dignità e convivenza civile". Severyukhin aveva ottenuto la licenza italiana, così come prevedono i regolamenti Fia che lasciano ai giovani piloti di ogni nazionalità la più ampia libertà di movimento tra le Federazioni internazionali, per consentire loro di crescere professionalmente nei Paesi con una grande tradizione per formazione nel motorsport. L'Italia, in particolare, è da sempre il più importante al mondo per quanto riguarda la pratica del kart, come dimostra il fatto che solo nel 2021 sono stati 355 i piloti stranieri che hanno ottenuto la licenza sportiva italiana per questa disciplina.