Russia-Ucraina, dai kart arriva un gesto di sportività: Dzitiev aiuta Bondarev. VIDEO

Il 6 marzo scorso, sul circuito La Conca (Lecce), al termine della finale della categoria OKJ il pilota russo Kirill Dzitiev (giunto terzo) è stato autore di un gesto sportivo e di amicizia nei confronti del primo classificato Oleksandr Bondarev, di nazionalità ucraina, aiutandolo nel mettersi sulle spalle la bandiera con i colori del suo paese. Dzitiev corre per il team Ward, squadra svedese che ha portato in pista Artyom Severyukhin, pilota autore del gesto del saluto nazista sul podio di Portimao che ha avuto come conseguenza l’immediato licenziamento da parte del team.