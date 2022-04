Rally di Croazia, è lotta tra Rovanpera e Tanak

La seconda tappa del Rally di Croazia è stata teatro di nuovi, inaspettati colpi di scena. Ad iniziare dall’uscita di strada di Olvier Solberg sulla PS di apertura della giornata. Il talento norvegese è stato tradito dal fondo scivoloso e si è dovuto ritirare, con tanto di principio di incendio sulla sua Hyundai i20 WRC. La casa coreana ha dovuto anche fare i conti con i problemi tecnici sulla vettura di Neuville, pesantemente danneggiato da avarie all’alternatore prima e al sistema ibrido poi. Il belga è ora in lotta per il terzo posto con Craig Breen nonostante una penalità complessiva di 1’50”. In vetta, la gara si è riaperta dopo che Kalle Rovanpera ha patito una foratura sulla PS 11. Un colpo di scena che costringe ora il talento Toyota a guardarsi le spalle dagli attacchi di Ott Tanak.