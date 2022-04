Inghilterra, circuito di Brands Hatch: è tutto pronto per il secondo appuntamento del campionato Fanatec GTWorldChallenge Europe. E’ si il secondo appuntamento ma anche il primo della categoria Sprint che lancerà meno equipaggi e meno piloti ma non meno spettacolo. Le vetture in pista saranno soltanto 26 contro le 52 di Imola con soltanto Audi, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche. Il format, differente da quanto abbiamo visto ad Imola, è spalmato in 2 giorni con 2 gare da 1 ora nella giornata di domenica, una al mattino ed una al pomeriggio. Valentino Rossi si troverà in questo week end a guidare la sua Audi R8 nel circuito anglosassone affrontando per la prima volta una partenza che a suo dire sarà un momento fondamentale per il resto della gara, anche visto il tracciato storicamente ostico ai sorpassi.