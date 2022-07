Sarà, ancora una volta, Marrakech Express . Per il quinto anno il circuito “Moulay El Hassan” ospita una gara del mondiale di Formula E. Nell’ultima volta, correva il 2020, vinse Antonio Felix da Costa che da qui partì per andare a vincere un meritatissimo titolo. Il calendario originale prevedeva una tappa canadese, a Vancouver , ma difficoltà logistiche e restrizioni per il Covid hanno convinto la FIA a trasferire il circus elettrico in Marocco. Che offre 14 curve per quasi 3 chilometri a poca distanza dal deserto , con temperature alte ma cui in Europa ormai si è abituati: si arriverà a toccare i 34 gradi all’ora della partenza.

Grande equilibrio in classifica

Si sbarca a Marrakech, decima tappa del campionato, con una situazione di classifica estremamente fluida e incerta. D’altronde finora si sono alternati in cinque sul gradino più alto del podio e la graduatoria è un inno all’equilibrio. Vandoorne (Mercedes) è in testa con 121 punti, solo 5 in più di Vergne (DS-Techeetah), 7 di Edo Mortara (Venturi) e 12 di Evans (Jaguar), rilanciato dal bel successo di Jakarta, ottenuto nell’ultima gara prima della breve sosta. Ma la storia ci insegna che è impossibile considerare tagliati fuori i due Porsche, Lotterer e Wehrlein, e l’altro Mercedes, il campione in carica De Vries. Se non abbiamo perso i conti, siamo arrivati a sette-piloti-sette ancora in corsa per il titolo, a poco più di un mese dalla fine delle ostilità. Non male, eh?