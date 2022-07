È stata una domenica straordinaria a Misano. La giornata di gara 2 non ha deluso le migliaia di persone arrivate per vedere il sesto round del campionato Fanatec GTWCE. La marea gialla accorsa in gran parte per l’idolo di casa, Valentino Rossi, ha potuto godere della miglior gara sprint della stagione, con sorpassi, bagarre e finale al fotofinish. Gli unici a non stupire più (se così si può dire) sono proprio Vanthoor e Weerts, imprendibili per tutto il resto del gruppo da venerdì mattina. È infatti stata una gara identica per i sempre più leader della classifica, che sono scappati subito via allo start, senza lasciare agli altri diritto di replica. Timur Boguslavskiy dal suo canto è stato bravo a portare a casa un’ottima seconda posizione, grazie a un Raffaele Marciello che nel rimanere attaccato alle due Audi che lo precedevano è riuscito a sfruttare un perfetto pit stop balzando in seconda piazza. Completano il podio il Tresor by Car Collection #11 con Haase e Gachet.