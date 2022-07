New York, prima vittoria in Formula E per Cassidy

Nick Cassidy festeggia, con una danza della pioggia, il primo successo in carriera in Formula E. In gara-1 a New York, il neozelandese del team Envision si gode una vittoria ancora più bella perché inattesa, nella gara chiusa 7’ prima del limite causa bandiera rossa esposta per il forte maltempo. Alle spalle di Cassidy chiude il brasiliano Di Grassi, compagno di squadra in Venturi del leader del mondiale Edo Mortara, quinto.