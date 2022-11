Supersport a Phillip Island, vince Montella

Prima vittoria per Montella in Supersport, Bulega torna sul podio davanti a Oncu. Caricasulo cade all’ultimo giro mentre è secondo

Sul tracciato di Phillip Island inondato dalla pioggia è Yari Montella a emergere vincitore, conquistando il suo primo successo in Supersport. Al termine di una stagione di debutto complicata, il rookie di casa Puccetti ha messo insieme una gara veloce e solida, prendendosi qualche rischio, ma sopravvivendo fino al traguardo. Yari ha resistito agli attacchi del poleman Federico Caricasulo: i due hanno battagliato per tutta la gara, fino alla caduta del pilota Ducati all’ultimo giro alla curva Miller.

Nicolò Bulega è stato quindi promosso in seconda posizione, tornando sul podio dopo un digiuno che durava da Magny-Cours. Terza posizione per un insoddisfatto Can Oncu, che sul bagnato è sempre stato un mago, ma oggi non ha incantato. Lorenzo Baldassarri chiude quarto dopo aver battagliato a lungo con Bulega e con Dominique Aegerter, che non si è preso rischi e ha terminato al quinto posto.

Raffaele De Rosa conclude una gara solitaria al sesto posto davanti a Caricasulo, che perde l’occasione di centrare la prima vittoria dal 2019. Grande rimonta per Tom Booth-Amos dalla diciannovesima posizione di partenza all’ottava sotto la bandiera a scacchi; in top-10 anche Simon Jespersen e Glenn Van Straalen. Stefano Manzi guadagna i punti della quattordicesima posizione dopo essere caduto al primo giro. Quindicesimo Luca Bernardi, diciassettesimo Leonardo Taccini.