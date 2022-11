Doppia vittoria per Bautista nella domenica di Phillip Island, prova di coraggio per lui in Superpole Race. Rea fa terzo e secondo, un podio a testa per Razgatlioglu e Lowes. La cronaca della giornata australiana, ultimo capitolo della stagione di Superbike

Se l’ ultimo capitolo della stagione deve essere un riassunto dell’anno, è giusto che la domenica di Phillip Island sia trionfale per Alvaro Bautista . Il campione del mondo si è imposto in entrambe le due gare, molto diverse tra loro, facendo valere l’esperienza su una pista che ama particolarmente e portando a sedici le sue vittorie in campionato. La Superpole Race è stata caotica , con la pista inizialmente bagnata che si è asciugata in pochissimi minuti. Bautista è stato l’unico ad azzardare montando due gomme slick, mentre Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea (come anche Alex Lowes) hanno optato per una rain davanti e un’intermedia dietro. Dopo i primi chilometri di grande difficoltà, il rapido miglioramento del tracciato gli ha permesso di rimontare a colpi di due secondi al giro, vincendo davanti al turco e al nordirlandese, con Lowes quarto.

Bautista si conferma in Gara 2

Gara 2 si è corsa in condizioni di asciutto completo e ha visto Bautista e Rea lottare per la prima posizione prima con Toprak e Lowes, poi tra di loro. Quando la battaglia stava per entrare nel vivo, però, l’incidente alla curva uno tra Eugene Laverty (portato al centro medico) e Xavi Fores ha obbligato all’esposizione della bandiera rossa, curiosamente proprio mentre iniziava a piovere. La gara è terminata con quattro giri di anticipo senza che Rea potesse sferrare l’attacco. Bautista fa quindi doppietta, ma Johnny può essere soddisfatto del suo rendimento del weekend. Lo stesso si può dire di Lowes che chiude terzo, appena davanti a Razgatlioglu. Quinta posizione solitaria per Andrea Locatelli, che guadagna i punti necessari per assicurarsi il quinto posto in campionato. Scott Redding fa sesto dopo essere partito forte; più staccato è Michael Rinaldi in settima posizione seguito da Philipp Oettl. Top-10 per Tetsuta Nagashima e Loriz Baz, appena fuori Axel Bassani.