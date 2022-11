Phillip Island, Aegerter saluta con una vittoria

La stagione 2022 della Supersport si chiude nel segno del suo dominatore: Dominique Aegerter fa sua Gara 2 a Phillip Island e chiude con diciassette vittorie in un solo anno, stabilendo un nuovo record per la categoria prima di passare in Superbike. Su una pista finalmente asciutta, lo svizzero ha conquistato la testa dopo una battaglia con Lorenzo Baldassarri e Federico Caricasulo, mettendo un piccolo gap di sicurezza tra sé e gli inseguitori a partire dalla metà della corsa. Alle spalle di Aegerter si apre una lunga teoria di piloti italiani, cinque nei primi sei posti. Caricasulo chiude su una nota alta rifacendosi della caduta di ieri, finendo secondo davanti a Baldassarri (anche lui prossimo al cambio di categoria). Giù dal podio, Nicolò Bulega conclude in quarta posizione sia in gara che in campionato, con dietro Yari Montella e Raffaele De Rosa. Non è male il debutto di Marcel Schroetter in Supersport, con un settimo posto che può essere una buona base per il 2023. Un poker di piloti si è giocato l’ottava piazza e a spuntarla è stata Oliver Bayliss, capace nella sua gara di casa di precedere Andy Verdoia, Glenn Van Straalen e Jules Cluzel; per l’esperto pilota francese si chiude una lunga carriera da big assoluto della categoria, condita da ventiquattro vittorie in centotrentadue gare. Luca Bernardi e Leonardo Taccini mancano la zona punti, mentre Stefano Manzi finisce a terra in un contatto con Caricasulo.