Il Dottore nel 2023 sarà pilota ufficiale Bmw nel GT World Challenge, dove correrà sulla BMW M4 GT del team WRT. Alla seconda stagione in questo campionato, completerà la squadra con Martin e Farfus

Seconda stagione nel campionato GT World Challenge Europe, ma una nuova avventira per Valentino Rossi che diventa ufficialmente un pilota Bmw. Il Dottoreha preso parte allo stesso campionato nel 2022 al volante di una Audi. L'annuncio è stato fatto dalla Bmw, spiegando che il pesarese "parteciperà il prossimo anno al GT World Challenge Europe e anche alla 12 Ore di Bathurst con la Bmw M4 Gt3 e sarà disponibile anche per ulteriori apparizioni in gare e test nelle vetture da corsa Bmw M Motorsport".