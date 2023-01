Messico senza nuvole per Jake Dennis e il team Avalanche Andretti. Il britannico si impone sul circuito di Città del Messico, centra la quarta vittoria in carriera in Formula E ed inaugura la “Gen3” del mondiale elettrico con una prova di forza inattesa. Non era tra i favoriti della vigilia, Dennis. Anzi, il suo pacchetto sulla carta dopo i test di Valencia sembrava parecchio distante dalle Maserati e dalle DS Penske, arrivate in Messico con legittime ambizioni di vittoria. E invece, come sempre, la pista ha emesso verdetti senza appello: Andretti, Porsche, Mahindra e McLaren davanti al gruppo, Maserati e DS in grande difficoltà, sia in prova che in gara.