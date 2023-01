Arrow McLaren pronta per il 2023 con tre auto

Pato O’Ward, Felix Rosenqvist e Alexander Rossi, questi i tre piloti che rappresenteranno Arrow McLaren nella stagione 2023 della INDYCAR Series, la prima con tre vetture a tempo pieno. Sui braccetti anteriori di ogni vettura è presente il numero 60, riferimento al 60° anniversario dalla fondazione di McLaren Racing.

Durante il 2021 McLaren ha comunicato l’acquisizione del 75% del pacchetto azionario di Schmidt-Peterson, il tutto ad una stagione e poco più dall’inizio della collaborazione con i due caposquadra. All’espansione del team è corrisposto un grande interesse nel portare in pista una terza auto a tempo pieno, volontà confermata dal CEO di McLaren Racing Zack Brown. E così è stato perché nel corso del 2022 McLaren ha lavorato sodo per raggiungere l’obiettivo prefissato, raccogliendo la giusta dote di sponsor e portando in squadra uno dei piloti più esperti della categoria, nonché vincitore della 500 Miglia di Indianapolis al debutto. Stiamo parlando di Alexander Rossi, che “ruba” il numero 7 al confermato Felix Rosenqvist, ora in pista con il 6. L’americano e lo svedese collaboreranno con Patricio O’Ward, punta di una squadra in cui milita dal 2020, ossia da quanto McLaren ha stretto rapporti con Schmidt-Peterson, non prima di aver mandato giù l’amaro sapore dettato dal triste epilogo della sfida “Fernando Alonso-Indy500”.

In INDYCAR l’arrembante messicano ha portato a casa quattro successi, sfiorato la vittoria nell’ultima Indy500 e vinto quattro gare, per di più in ogni tipologia di pista presente in calendario. Per laurearsi campione e vincere la 500 Miglia dell’Indiana manca davvero poco. Se, infatti, O’Ward e McLaren riuscissero a trovare quel pizzico di costanza in più, allora potremmo assistere ad un binomio più che vincente.