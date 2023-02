La 12 ore di Bathurst, primo appuntamento dell'Intercontinental GT Challenge 2023, si è chiusa con un sesto posto per Valentino Rossi. All'esordio nella gara australiana sull'insidioso tracciato di Mount Panorama, il "Dottore" ha corso insieme ad Augusto Farfus e Maxime Martin a bordo di una BMW M4 GT3 del team WRT, chiudendo con un giro di ritardo dai vincitori Kenny Habul, Jules Goudon e Luca Stolz del team SunEnergy1 Racing su Mercedes-AMG GT3 Evo, al secondo successo consecutivo a Bathurst. Ottavo in griglia ma sesta alla partenza per la penalizzazione di due concorrenti, il team di Valentino Rossi è stato per lunghi tratti in corsa per un piazzamento sul podio, obiettivo che il Dottore aveva centrato poche settimane fa alla 24 ore di Dubai.