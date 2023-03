Hirakawa porta Toyota Gazoo Racing in testa nelle FP1 della 1000 Miglia di Sebring. Ferrari inizia bene con il secondo e terzo posto. In LMP2 svetta Prema mentre in GTE Am le Iron Dames registrano il miglior tempo GUIDA TV Condividi

Con la prima sessione di prove libere della 1000 Miglia di Sebring è iniziato il FIA World Endurance Championship, impegnato questo weekend insieme all’IMSA in uno dei circuiti più affascinanti ed al contempo ostici del mondo. Nei 60 minuti delle FP1 Toyota si è confermata al comando grazie al tempo di Ryo Hirakawa, passato sul traguardo con il crono di 1:47.649 a pochi minuti dalla bandiera a scacchi. Il portacolori Gazoo Racing, affiancato da Sebastien Buemi e Brendon Hartley sulla GR010 #8, ha sfilato il miglior tempo a Ferrari AF Corse, in testa per la maggior parte della sessione con l’1:47.935 stampato da James Calado al volante della 499P #51, la stessa combinazione pilota-auto finita fuori pista nell’ultimo giorno del prologo. Sostituito in via precauzionale il telaio, Ferrari AF Corse ha riportato in pista la 499P proprio in occasione delle prime libere, nelle quali Calado ha subito trovato il giusto feeling. Nel corso della sessione ha guidato anche Antonio Giovinazzi (27 minuti) mentre Pier Guidi è rimasto ai box in attesa delle prove libere 2.

Terza posizione per la Ferrari gemella di Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina, quest’ultimo il più veloce dell’equipaggio, mentre al quarto posto si è piazzata la Cadillac gestita da Chip Ganassi Racing, squadra in cui Earl Bamber ha registrato il miglior tempo prima di lasciare il volante a Richard Westbrook. Alex Lynn, invece, sarà protagonista nelle FP2. Il prototipo americano ha rifilato più di mezzo secondo alla Toyota #7 di Lopez-Conway-Kobayashi, distanti quasi un secondo dai compagni di squadra. Subito alle spalle dei piloti Gazoo Racing troviamo le Porsche Penske 963, rispettivamente al sesto e settimo posto con circa tre decimi di differenza. Ancora attardata Peugeot, classificata in ottava e nona piazza con la 9X8 #94 che ha preceduto la #93. In affanno sia Glickenhaus (sedicesima) che Vanwall (ventesima), le due Hypercars non ibride per ora in difficoltà nell’avere la meglio nei confronti delle LMP2.

Parlando proprio della classe di mezzo, ad occupare la testa della classifica c’è Prema Racing con l’Oreca #63 di Mirko Bortolotti (il più veloce), Daniil Kvyat e Doriane Pin, team seguito da Robin Frijns sulla vettura #31 di WRT. L’olandese è tornato in pista nel prologo dopo l’infortunio al polso rimediato nell’e-Prix del Messico di Formula E, arrivando a Sebring per iniziare la stagione al fianco di Ferdinand Habsurg e Sean Gelael. Il terzo posto della Prema #9 non può che confermare l’ottimo inizio della squadra veneta, seguita a pochi millesimi dalla Jota #28 di Pietro Fittipaldi, Oliver Rasmussen e David Heinemeier-Hansson. Sesto e settimo posto di categoria per United Autosports, per poco avanti alle due Alpine. Più distanti Inter Europol Competition, la seconda Jota (numero 48) e l’Oreca di Vector Sport, fanalino di coda.

In LMGTE Am le prime tre posizioni sono occupate da altrettanti costruttori diversi. La Porsche 911 RSR delle Iron Dames (Michelle Gatting-Rahel Frey-Sarah Bovy) ha battuto la Ferrari AF Corse #54 di Francesco Castellacci-Davide Rigon-Thomas Flohr e la Corvette C8.R di Ben Keating, Nicolas Varrone e Nicky Catsburg, senza dubbio il più competitivo del team. Quarta posizione per la Ferrari 488 #57 di Kessel Racing-Car Guy, incalzata da un quartetto di Porsche formato dalle due Proton, GR Racing e Iron Lynx. Continua a faticare Aston Martin, in coda al gruppo con le tre Vantage di D’Station Racing, ORT e Northwest AMR, tra le quali si è infilata la Porsche Project 1-AO guidata da Matteo Cairoli, Gunnar Jeannette e P. J. Hyett.