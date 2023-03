Indycar in Texas per il primo ovale dell'anno

In Texas la prima gara ovale per la INDYCAR, giunta a Fort Worth per il secondo appuntamento della stagione. Andiamo a scoprire tutte le novità e le info della PPG 375, live su Sky Sport F1 (canale 207) domenica 2 aprile alle 18.05

A quasi un mese dall’apertura della stagione in quel di St. Petersburg la NTT INDYCAR Series si mette nuovamente in moto sbarcando a Fort Worth, Texas, teatro del primo round ovale del 2023. La corsa – nata nel 1997 ed oggi denominata PPG 375 – si appresta ad ospitare la 36esima gara, presentandosi al grande pubblico come uno degli appuntamenti più spettacolari, difficili ed imprevedibili del calendario. La prova arriva direttamente dal finale dello scorso anno, deciso in un’emozionante volata in cui Josef Newgarden ha beffato il compagno di squadra Scott McLaughlin.

L’edizione di quest’anno replica la distanza, pari a 248 giri e 372 miglia, con Scott Dixon che punta a collezionare la sesta vittoria per rimanere in cima all’albo d’oro. Essendo quello del Texas il primo appuntamento su un circuito di questo tipo è lecito aspettarsi un ribaltamento dei valori in campo visti nel cittadino di St. Petersburg, pista in cui Ericsson ha trionfato di fronte a Patricio O’Ward e Scott Dixon. Se Ganassi e Arrow McLaren hanno raccolto un gran numero di punti, lo stesso non si può dire per Penske e Andretti, squadroni che hanno lasciato la Florida costernati da frustrazione e rammarico. E proprio il Team Penske ripone nel Texas Motor Speedway la grande speranza di rientrare in Victory Lane, raggiunta per ben undici volte dal 1997 in poi. Inoltre, la squadra del “Capitano” (Roger Penske) conta sulle statistiche della stagione passata, nella quale tre appuntamenti ovali su cinque sono stati vinti da Josef Newgarden, che ha mancato il poker solo a causa del problema meccanico verificatosi nella gara-2 dell’Iowa.