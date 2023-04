Newgarden, secondo successo consecutivo in Texas

E’ stato un ritorno sul tracciato più originale dell’intero campionato. L’ovale o geoide del Texas, che tanto ha impensierito piloti e teams nel 2001 con la Cart. Era talmente impossibile correre qui con la potenza dei motori del tempo che i piloti svenivano o vomitavano, a tal punto che non si corse. E’ stato un ritorno a Forth Worth, dopo la gara del 2022 con l’arrivo al fotofinish; Josef Newgarden su Scott Mclaughling. E’ stato un ritorno tanto sorprendente, quanto deludente per un pilota come Takuma Sato, 46 anni di belle speranze che disputerà la prima stagione da ufficiale con il team Ganassi, ma solo negli ovali. Un pilota e un ciclista di primissimo valore che ha stampato il sesto tempo nelle ufficiali, se non poi stampare la macchina dopo pochi giri a muro. Peccato ma saprà rifarsi.

Newgarden, il pilota americano per eccellenza

Ed e’ stato il ritorno alla vittoria dopo un solo anno, la seconda consecutiva quindi, di Josef Newgarden, il prototipo del pilota americano per eccellenza. Mascella squadrata, biondo naturale, sorriso Yankee e soprattutto piede pesante. Con questa vittoria ha raggiunto a 26 successi Roger Morris Ward, nelle ruote scoperte targate a stelle e strisce, solo due lunghezze dal mito Rick Mears. Nato a Nashville, nel Tennesee, Josef Nicolai è l’anello di congiunzione vero e proprio tra le due generazioni che albergano in questa serie. I giovanissimi rampanti come il “beffato” Pato O’Word, messicano di soli 23 anni, in grado di rimanere appiccicato e anche davanti allo Statunitense per buona parte della gara. Beffato solo da una bandiera gialla a tre giri dalla fine quando si preparava a sprintare per il successo. E’ stato anche il ritorno di una gara veramente esaltante, come quella del 2022 o come la prima di questa stagione e come tante altre dei campionati trascorsi. Insomma un vero e proprio happening di fenomeni che non tolgono mai il gas e ci regalano un sacco di emozionanti testa a testa, negli ovali, nei cittadini e nei permanenti… e che vinca il migliore, il più completo.