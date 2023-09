MotoGp

Marc Marquez è vicino al team Gresini, dove troverebbe come compagno di squadra il fratello Alex: lo spagnolo si libererebbe così da Honda senza pagare alcuna penale. Dopo il rinnovo di Bezzecchi, il team Ducati Mooney VR46 ha ufficializzato anche il prolungamento di contratto di Marini per il 2024. Morbidelli dovrebbe, invece, andare in Pramac al posto di Zarco. Ecco la probabile griglia MotoGP per il 2024 GP MISANO, LA SPRINT RACE LIVE