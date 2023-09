Doppietta per Toyota Gazoo Racing alla 6 Ore del Fuji, Ferrari è stata particolarmente penalizzata dopo la storica vittoria a LeMans, ma comunque ha provato a giocarsela anche in Giappone. Ruolo importante da outsider per Porsche

La Toyota non poteva mancare di rendere omaggio al vulcano sacro che regola le stagioni del Giappone, il monte Fuji. Così è stato e sul circuito ai piedi di questa forza della natura ha centrato una “sacra” doppietta. Nel WEC molto dipende dal regolamento, dalle penalizzazioni in termine di peso e potenza e da come si scende in pista. Ferrari in questo senso è stata particolarmente penalizzata dopo la storica vittoria a LeMans, ma comunque ha provato a giocarsela anche in Giappone. Ha limitato i danni e si è portata a casa punti importanti.