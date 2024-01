Il pilota del Botswana si è fermato ad assistere un avversario caduto e il tempo perso è stato sottratto dal totale al termine della prima tappa: per questo è al comando della classifica nelle moto. Secondo Brabec (aveva chiuso la frazione davanti a tutti) e terzo Klein

Dopo il prologo, la Befana porta nella calza la prima vera tappa della Dakar 2024. E le sorprese non sono mancate. I 414 km disputati tra sterrati veloci e sabbia, lo statunitense Ricky Brabec (Honda) si è piazzato al comando con un vantaggio di 25" su Mason Klein (Kove) e due minuti su Bradley Cox (KTM). Ma il vero protagonista della prima giornata è stato Ross Branch: il pilota del Botswana si è fermato ad assistere Tosha Schareina finito a terra caduto; cosa che gli ha comportato 25' di gap fino a chiudere staccato di 16' dal vincitore. Ma nella Dakar il tempo per soccorrere e assistere un altro concorrente viene sottratto al totale e per questo Branch è andato al comando con circa 11' di vantaggio.