Stephane Peterhansel su Audi ha vinto la seconda tappa della Dakar 2024 con partenza da Al-Henakiyah e arrivo ad Al-Duwadimi. Un successo storico, il numero 50 nella competizione (eguagliato il record assoluto del mito Ari Vatanen ). Il francese ha completato la s peciale di 470 km con 29" di vantaggio sul connazionale Sébastien Loeb (Prodrive). L'americano Seth Quintero ( Toyota ) completa il podio di giornata a 3'11". Il doppio campione in carica, Nasser Al-Attiyah , chiude al quarto posto, 6'28" dietro Peterhansel. Audi che esulta anche per Carlos Sainz : lo spagnolo, giunto a 17'15" dal compagno di squadra Peterhansel, prende il comando della classifica generale .

Moto: vince Cornejo, Branch ancora in testa alla generale

Tra le moto è stato Ignacio Cornejo su Honda il vincitore della 2^ frazione: per il cileno si tratta del settimo successo di tappa in 8 anni (l'esordio alla Dakar risale al 2016). Cornejo ha preceduto l'argentino Luciano Benavides (Husqvarna), con 5'59" di vantaggio e il connazionale Pablo Quintanilla su Honda, terzo a +6'12". Il botswanano Ross Branch (Hero), vincitore della frazione di ieri, conserva la leadership nella generale nonostante un ritardo di quasi 12 minuti. Domani, lunedì 8 gennaio, in programma la terza tappa con 438 km di speciale tra Al-Duwadimi e Al-Salamiya.