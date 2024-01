Dakar 2024: Loeb e Cornejo vincono la 4^ tappa

Va al pluricampione del mondo di rally Sebastien Loeb la quarta tappa della Dakar 2024 , da Al-Salamiya ad Al-Hufuf, lunga 299 chilometri di speciale e 332 di trasferimento. Il francese del Team Prodrive ha ottenuto il primo successo in questa edizione con il crono di 2 ore 36'02" , precedendo di 1'08" il saudita Al Rajhi (Overdrive Racing) e di 1'22" il compagno di marca, Nasser Al-Attiyah . Al quarto posto, su Audi, Carlos Sainz sr che resta secondo in classifica generale dietro ad Al Rajhi, che ha 4'19" di vantaggio sullo spagnolo e 11'03" su Al-Attiyah. Loeb è sesto a 23'50".

Moto: vince Cornejo che conquista la testa della classifica

Nelle moto Ignacio Cornejo è al comando della classifica generale dopo il successo nella quarta tappa. Il cileno, soprannominato "Nacho", ha dominato la gara mantenendo la testa dall'inizio alla fine. Secondo posto per Ricky Brabec, suo compagno in Honda, che ha chiuso con un ritardo di 2'59"; terzo gradino del podio per l'argentino Kevin Benavides (Ktm), vincitore della Dakar l'anno scorso, preceduto dal vincitore di 3'18". Dopo l'ultima frazione Cornejo ha ottenuto un vantaggio di 1'15'' su Ross Branch, secondo in classifica, e 4'56'' su Brabec terzo.