Al-Attiyah vince la 5^ tappa, penalizzato Loeb

Nasser Al-Attiyah conquista la sua prima vittoria in questa edizione della Dakar, imponendosi nella 5^ tappa. Carlos Sainz perde terreno in classifica generale, dove a comandare è sempre Yazeed Al Rajhi. Penalità di 15' per Loeb. Tra le moto successo del cileno Quintanilla, con Branch in testa alla generale. Tra giovedì e venerdì l'attesa Tappa di 48 ore

Nasser Al-Attiyah interrompe il sortilegio e conquista il primo successo in questa Dakar 2024. Il campione in carica si impone al termine della 5^ tappa Al-Hofuf- Shubaytah e rilancia le sue ambizioni di vittoria finale. Il qatariota del team Prodrive ha preceduto le Toyota del francese Guerlain Chicherit e dell'argentino Juan Cruz Yacopini. Quarto posto di tappa per il leader della classifica generale Yazeed Al Rajhi. Fuori dalla Top-10 di giornata sia Carlos Sainz che Stéphane Peterhansel (Audi), mentre Sebastian Loeb ha accusato una penalità di 15'. In classifica generale, dietro a Yazeed Al Rajhi troviamo a oltre 9' Nasser Al-Attiyah, staccato di pochi secondi da Carlos Sainz. Tra giovedì e venerdì andrà in scena la Tappa di 48 ore.