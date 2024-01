Sainz e Van Bevere vincono la 4^ tappa della Dakar

Nelle quattro ruote, il migliore è stato Carlos Sainz, a precedere il compagno di squadra in Audi, Ekstroem, e l’Hunter del Bahrain Raid Xtreme di Sébastien Loeb. Obbligato al ritiro da leader della classifica generale al via di questa tappa, Al-Rajh, causa incidente al km 51.2. Tra le moto vince Adrien Van Beveren, in testa alla generale

Al via oggi la prima parte della sesta tappa, che durerà 48 ore, per un totale di 626 km per le moto e 549 km per le auto. Tra le auto è una testa della classifica parziale tutta Audi con Carlos Sainz davanti a tutti con 5' di vantaggio sul compagno di squadra Ekstrom, secondo. Al terzo posto c'è l’alsaziano Sebastien Loeb con Hunter Prodrive, Moraes (Toyota) e Al-Attiyah (Hunter Prodrive) completano la top-5. Da segnalare il ritiro obbligato per Yazeed Al Rajhi a causa di un incidente al km 51: era primo in classifica generale dopo le prime 5 tappe. Domani si concluderà la sesta tappa.