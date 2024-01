Settima tappa della Dakar da dimenticare per Paolo Lucci, protagonista di un incidente al km 192: il pilota Ktm, miglior italiano nella generale (era 14°), ha subito una brutta botta che l'ha costretto a chiamare assistenza medica. Lucci è stato trasportato in ospedale ad Al Duwadimi per alcuni controlli: gli esami hanno escluso fratture, per lui soltanto qualche contusione. Addio speranze di top 10, ma il rider del Bas World Racing Team sta bene. Se i medici daranno ok, è atteso in serata al bivacco