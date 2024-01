Nel lungo post del TwinTrail Racing Team che accompagna la foto di Falcon, la squadra del motociclista traccia un ricordo dello spagnolo: "Carles era una persona sorridente, sempre attiva, che si divertiva con passione in tutto ciò che faceva, soprattutto in moto. Ci ha lasciato realizzando il suo sogno: correre la Dakar. Si stava divertendo, era felice sulla moto. Dobbiamo ricordarlo attraverso il suo sorriso e per la felicità che generava in tutti"