Ekstroem ha preceduto al traguardo Peterhansel e Chicherit, al comando per quasi tutta la gara e beffato soltanto alla fine. Quarto Sainz, sempre più leader nella classifica auto. Nelle moto, successo di Kevin Benavides, con Brabec che allunga in testa alla generale su Branch. Martedì la 9^ frazione Hail-AlUla di 639 km (417 speciali)

È stato il giorno dell'ottava tappa alla Dakar: da Al Duwadimi ad Hail (678 km, di cui 458 speciali). Nelle auto, successo dello svedese Mattias Ekstroem (Audi, già vincitore del prologo) con il tempo di 3h16'15", all'arrivo davanti al francese Stephane Peterhansel (in ritardo di 2'45") e di 3'10" il connazionale transalpino Guerlain Chicherit, al comando per quasi tutta la gara e beffato soltanto alla fine. Quarto Carlos Sainz a 5'13", che allunga in classifica su Sebastian Loeb, attardato di 11' nello stage di lunedì.