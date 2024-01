Era il giorno della 10^ tappa alla Dakar, la AlUla-AlUla di 612 km (371 speciali). Nelle auto è arrivata la prima vittoria in questa edizione per Guerlain Chicherit (Overdrive Racing), la nona in carriera per il francese che ha preceduto di 5'43" il sudafricano Brian Baragwanath (Century) e 6'04" il lituano Benediktas Vanagas (Toyota). Fantastico quarto posto per l'equipaggio italiano composto da Eugenio Amos e Paolo Ceci (Toyota), a 4'09" dal vincitore (erano arrivati secondi, poi retrocessi quarti a causa di una penalità di due minuti). Ritiro per Nasser Al-Attiyah, campione in carica, al termine di una Dakar condizionata da tanti guai meccanici per il qatariota, al volante quest'anno di una Prodrive Hunter. In classifica, Sebastien Loeb ha recuperato altri 7 minuti a Carlos Sainz, che ha ancora 13'22" di vantaggio sul rivale francese quando mancano soltanto due tappe alla fine. Giovedì la AlUla-Yanbu di 587 km (480 speciali), l'ultima occasione per incidere nella generale.