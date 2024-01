Seconda vittoria consecutiva per Chicherit: alle sue spalle De Mevius e Carlos Sainz, a un passo dal trionfo nelle auto dopo il crollo odierno di Loeb (arrivato a più di un'ora dallo spagnolo). Nelle moto successo di Branch, che resta distante una decina di minuti in classifica dal leader Brabec. Venerdì la 12^ e ultima tappa della Dakar 2024: la Yanbu-Yanbu di 328 km (175 speciali)

Ancora una vittoria di Guerlain Chicherit alla Dakar dopo quella di mercoledì: il francese al volante dell'Overdrive Racing ha fatto sua l'11^ tappa AlUla-Yanbu di 587 km (480 speciali) staccando di 5'32" Guillaume de Mevius e 5'35" Carlos Sainz, a un passo dal trionfo in questa edizione. Lo spagnolo dell'Audi, infatti, sarà al via dell'ultima frazione con un vantaggio di 1h27'06" sullo stesso de Mevius e 1h36'02" su Sébastien Loeb, ora terzo nella generale, costretto a fermarsi per oltre un'ora al km 132 per problemi tecnici alla sua Bahrain Raid Xtreme. Venerdì l'atto finale con la Yanbu-Yanbu di 328 km (175 speciali), che deciderà il nuovo re della 'Maratona del deserto'.