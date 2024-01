Primo pilota a vincere la Dakar con una vettura elettrica, Carlos Sainz ha colto al volo l'ultima opportunità per laurearsi campione con il team tedesco: "Sono molto contento: abbiamo fatto una gara completa", spiega a Sky Sport, "Eravamo veloci e la strategia era corretta". Il 61enne spagnolo ha potuto contare anche sul supporto del figlio, pilota Ferrari in Formula 1: "Carlos mi aiuta nelle strategie"

Vittoria speciale quella di Carlos Sainz alla Dakar 2024 : il quarto titolo mondiale nella competizione incorona il pilota spagnolo come il più anziano ad alzare il trofeo e l'unico ad averli vinti con una scuderia differente. "Sono molto contento di averla vinta: era l' ultima opportunità di trionfare con Audi ", rivela il neo campione a Sandro Donato Grosso , per Sky Sport , "La RS Q e-tron è una macchina speciale : ci vuole coraggio per proporre una vettura elettrica e Audi l'ha avuto". "I primi due anni non sono stati semplici, ma siamo riusciti a vincere questo ultimo anno", spiega, "Abbiamo fatto una gara completa : velocità e strategia corretta. Ottimo lavoro del team ". Anche Carlos jr, attuale pilota Ferrari, ha contribuito alla vittoria: " Carlos è sveglio: mi aiuta nelle strategie ", conferma il padre, "E' importante avere qualcuno che possa aiutare da fuori".

Fresco vincitore della Dakar 2024, Carlos Sainz ha iniziato la sua carriera nel motorsport nel lontano 1987 quando esordì nel rally con Ford. Da quella gara in Portogallo, arrivano due mondiali di WRC e tanti record infranti. Nel 2006 comincia la sua seconda vita in Dakar, che ha vinto quattro volte con quattro scuderie differenti, diventando il pilota più anziano ad alzare il trofeo. Di seguito, tutta la carriera del pilota spagnolo SAINZ: 'MIO FIGLIO MI AIUTA SPESSO' - CLASSIFICHE DAKAR 2024

Carlos Jr.: "Dakar impressionante. Il 2024 deve continuare così"

Tifoso d'eccezione, Carlos Sainz Jr è corso ad abbracciare il padre all'arrivo della meta di Yanbu: "Ha disputato una Dakar impressionante, sin dal primo giorno", spiega emozionato, "Non ha commesso un solo errore e ha gestito la gara come sa fare: è stata la Dakar più intelligente che abbia visto in vita mia". Ha regalato anche qualche consiglio: "Gli ho chiesto di non correre tutti i giorni: la Dakar è una competizione di resistenza, a lui piace molto correre, ha dovuto correre molto per vincere". Aggiunge: "E' un orgoglio di padre, di marito... di tutto. Qui ci sono tutti i suoi migliori amici e le persone che gli vogliono bene". Conclude: "Il 2024 è iniziato bene, deve continuare così per la famiglia Sainz".