Aspettando il docufilm "Dakar 20.24 - Oltre il limite", da domani su Sky, il vincitore dell'ultima edizione racconta le emozioni di una delle competizioni più dure e affascinanti. "Va affrontata con rispetto, nel 2025 voglio esserci", dice il campione che parla anche del futuro in F1 del figlio dopo il mancato rinnovo in Ferrari: "E' successo velocemente. Deve lavorare e provare a vincere aspettando un team che gli dia la possibilità di conquistare il titolo" TRAILER: DOCUFILM "DAKAR 2024 - OLTRE IL LIMITE"

Tutte le emozioni che solo la Dakar può dare nelle parole di Carlos Sainz senior, che il rally raid lo ha vinto per ben quattro volte, compresa l'ultima edizione. Il campione spagnolo è stato protagonista di una chiacchierata su Sky con Sandro Donato Grosso, alla vigilia di un appuntamento imperdibile: il docufilm "Dakar.20.24 - Oltre il limite" che sarà trasmesso nel suo primo passaggio domani alle 20 su Sky Sport Uno. "La Dakar è una gara che non coinvolge il singolo pilota - spiega Sainz - ma un intero team, per tutti i giorni della sua durata. Va affrontata con rispetto. Serve preparazione attenta sia a livello fisico che mentale. Il pilota e tutto il team sono impegnati in un grande lavoro e il più piccolo dei problemi può complicare tutto".

"Il quarto trionfo alla Dakar, un percorso partito da lontano" "La mia quarta vittoria è una sfida iniziata tre anni e mezzo fa. All’inizio sembrava difficile perché è una macchina speciale quella che ho guidato e l’Audi, che era all’ultima partecipazione, ha lavorato tanto per avere una macchina così differente. Tutti eravamo carichi per arrivare a un traguardo così".

"Il momento più bello è stato vedere la mia famiglia all'arrivo" “L’arrivo con la presenza di tutto il team e soprattutto la mia famiglia. Loro erano lì ed è stata una grande sorpresa. Non solo sapevo e mi ha fatto davvero molto piacere”

"Il futuro di mio figlio in F1? Spero in un team per vincere" “Difficile dire dove sarà mio figlio nel 2025, spero di vederlo in una macchina che possa lottare per vincere. È stata una sorpresa tutto quello che è successo (mancato rinnovo con la Ferrari, ndr), non ce l’aspettavamo e ora stiamo cercando di capire cosa fare e dove andare. Può lavorare, vincere e fare bene per trovare una squadra che potrà lottare per vincere".

"Red Bull favorita, ma ora Ferrari è più vicina"

"Mi auguro che Carlos possa fare una bella stagione, intanto. La Ferrari sembra che permetta ai piloti di spingere, il feeling è buono. Red Bull favorita, ma ora Ferrari è più vicina".