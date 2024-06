Supersport Misano, vincono Huertas e Iglesias

Due arrivi al cardiopalma nelle classi Supersport premiano Huertas e Iglesias. Montella 2° dopo una gara perfetta, poi Manzi; Gennai a podio nella 300. Herrera vince nel femminile, grave incidente per Rusthen I RISULTATI DELLA SUPERBIKE

La prima giornata di gare dal tracciato di Misano ha regalato spettacolo, ma anche amarezza e angoscia per quanto avvenuto nella Gara 1 del campionato mondiale femminile WorldWCR. Un bruttissimo incidente occorso a Mia Rusthen ha obbligato i commissari a esporre la bandiera rossa e rimandare il completamento della corsa al pomeriggio, in uno sprint di cinque giri. La pilota norvegese è ora ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni stabili, ma estremamente critiche a causa di un politrauma e un severo infortunio alla testa. Alla prima ripartenza, Jessica Howden è caduta venendo investita da una pilota che seguiva, cavandosela con un trauma cranico dopo altri attimi di paura. Senza conseguenze, invece, lo schianto di Lena Kemmer contro il muretto box al secondo restart. Maria Herrera è la prima vincitrice della storia del mondiale femminile grazie a una strenua difesa su Ana Carrasco, con il podio tutto spagnolo completato da Sara Sanchez. Quarta Roberta Ponziani, capace di sfilare all’ultimo giro Beatriz Neila, che ha chiuso la top-5.

Supersport, duello Montella-Huertas Passando alla Supersport, Gara 1 è stata interamente in mano alle Ducati di Yari Montella e Adrian Huertas. Il pilota del team Barni Spark ha dettato il passo conducendo dal primo metro all’uscita dell’ultima curva, dove un leggero slittamento del posteriore ha concesso a Huertas (che lo ha seguito a ruota per tutta la corsa) l’opportunità di affiancarlo e batterlo al fotofinish. Per lo spagnolo è il terzo successo stagionale, che peraltro gli vale la leadership in classifica con sei punti di margine su Montella. A podio anche Stefano Manzi dopo una lunga battaglia con Valentin Debise. Il passaggio alla Ducati di Orelac Racing sembra aver giovato a Jorge Navarro, quinto davanti a un Marcel Schroetter costretto a rimontare dopo una Superpole negativa che lo ha relegato in dodicesima posizione sulla griglia. Federico Caricasulo ottiene un buon settimo posto precedendo Oliver Bayliss, con Niki Tuuli e Glenn Van Straalen in chiusura di top-10. Punti iridati per Luca Ottaviani (11°), Federico Fuligni (13°) e Lorenzo Baldassarri (14°).

Supersport 300: cade Mogeda, vince Iglesias In Supersport 300 vittoria importante per Inigo Iglesias, che sfrutta la caduta di Daniel Mogeda per prendere la testa della classifica generale con un buon margine (diciannove punti). Il pilota basco ha prevalso per soli sette millesimi su Aldi Mahendra, mentre Mirko Gennai ha conquistato il primo podio dell’anno con un attacco all’ultima curva su Garcia, quarto. Quinta posizione per José Osuna, ultimo pilota del gruppo di testa. Vannucci conclude ottavo, Gaggi undicesimo davanti a Ieraci, a punti anche Tragni quindicesimo.