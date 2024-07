Gara 1 di Donington della Superbike come il GP d'Italia del 2002 in MotoGP. Toprak Razgatlıoglu, dopo aver trionfato sul circuito inglese, è stato 'fermato' e 'multato', una strepitosa gag che ha riportato indietro al Mugello di 22 anni fa: allora due finti vigili fecero lo stesso con Valentino Rossi per eccesso di velocità. Oggi l''infrazione' del turco è uno stoppie, vero marchio di fabbrica con cui celebra i suoi successi

