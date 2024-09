WEC, domenica l’appuntamento con la 6 ore del Fuji

Domenica 15 settembre alle 04:00 il via della 6 Ore del Fuji, settima tappa del WEC 2024. Riusciranno Ferrari e Porsche a contrastare Toyota nella gara di casa? Live su Sky Sport Arena, in streaming anche su NOW

A solamente due settimane dal successo di Kubica, Ye e Shwartzman con la Ferrari AF Corse nella Lone Star Le Mans il WEC si sposta in Giappone per la 6 Ore del Fuji, settimo e penultimo appuntamento di un Mondiale decisamente combattuto. Porsche e Ferrari, coadiuvate rispettivamente dal Team Penske e AF Corse, si preparano ad affrontare Toyota Gazoo Racing nel giardino di casa del marchio giapponese, l’anno scorso laureatosi Campione del Mondo costruttori proprio nella pista in cui detiene 9 vittorie su 10 gare svolte dalla nascita del WEC (solo Porsche nel 2015 ha interrotto la lunga striscia di successi).

Porsche, Toyota e Ferrari: lotta a tre per il trono in Hypercar Se Toyota è ancora leader della classifica relativa ai marchi con 11 punti su Porsche e 19 su Ferrari, nel Mondiale Piloti è il costruttore tedesco a primeggiare, comandando con Estre, Lotterer e Vanthoor (Porsche Penske #6) a quota 125 punti, 12 in più rispetto a Kobayashi/de Vries (Toyota #7) e Fuoco/Molina/Nielsen, il trio alla guida della Ferrari 499P #50. Con distacchi così compatti il Fuji rappresenta una tappa cruciale per presentarsi al meglio alla 8 Ore del Bahrain (3/11), dopo la quale verranno incoronati i campioni piloti e costruttori della categoria Hypercar.

Lo spettacolo del WEC 2024 è garantito anche dalla battaglia nel centro gruppo, zona in cui Alpine deve difendere il quarto posto dagli attacchi di BMW, Cadillac e Peugeot, quest’ultima alleggerita ancor di più nel nuovo aggiornamento del Balance of Performance. Molto interessante, invece, capire come si comporterà la Lamborghini-Iron Lynx di Bortolotti/Kvyat/Mortara, all’esordio in una delle piste più complesse del calendario.

Massima attenzione anche nei riguardi della Coppa del Mondo per le squadre private in Hypercar, classifica in cui AF Corse ha sfruttato la vittoria di Austin per recuperare bei punti sulla Jota #12 (Ilott/Stevens/Nato), ora in vantaggio di 30 lunghezze. Non troppo staccata la Porsche-Proton Competition (-39), mentre la Jota #38 chiude la classifica a 43 punti dall’auto gemella.

Primo match-point in LMGT3 Situazione diversa, invece, nella classe LMGT3, categoria in cui ­Klaus Bachler, Alex Malykhin e Joel Sturm dispongono del primo match-point. I piloti della Porsche Manthey PureRxcing, infatti, vantano 28 punti di margine sulla 911 GT3-R affidata a Richard Lietz, Morris Schuring e Yasser Shahin. Se Bachler, Sturm e Malykhin dovessero guadagnare 11 punti sui compagni di squadra, allora avrebbero già il titolo in tasca festeggiando con un round d’anticipo, come accaduto un anno fa a Varrone/Catsburg/Keating (Corvette Racing) nell’ormai pensionata GTE-Am.

Ciò nonostante, la matematica dà ancora speranza ad altre due squadre, in primis alla BMW WRT #31 di Farfus/Gelael/Leung, in ritardo di 34 punti. Ancora nei giochi anche l’Aston Martin Heart of Racing di Ian James, Daniel Mancinelli e Alex Riberas, vincitori ad Austin, attardata di 37 lunghezze. Il primo equipaggio già escluso dalla lotta è quello composto da Alessio Rovera, Simon Mann e Francois Heriau, la cui penalità nelle fasi finali della 6 ore di Austin ha precluso la possibilità di presentarsi al Fuji con almeno una Ferrari 296 AF Corse della partita. Il ritiro nella Lone Star Le Mans è costato caro anche alla BMW WRT #46 di Valentino Rossi, Maxime Martin e Ahmad Al Harthy, fuori dai giochi per il titolo ma determinati a ritrovare il sorriso.

Come e quando vedere la 6 ore del Fuji su Sky Sport La 6 Ore del Fuji sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena domenica 15/9 alle 04:00, in streaming anche su NOW.