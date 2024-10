Sebastian Vettel e Mick Schumacher correranno nella Race of Champions 2025 in programma il 7 e l’8 marzo a Sydney. La coppia tedesca vi ha già preso parte nel 2019 arrivando seconda nella Nations Cup, con l’ex ferrarista che ha gareggiato anche con Michael nel 2015 vincendola per sei volte. “Questo evento ci ricorda perché abbiamo iniziato a correre, tutti vogliono vincere”, afferma Vettel. “L’obiettivo deve essere il trofeo dei vincitori assoluti in entrambe le gare”, dice invece Mick F1, GP AUSTIN: LA GUIDA TV

Confermata la coppia formata da Sebastian Vettel e Mick Schumacher per la Race of Champions 2025, che si terrà all'Accor Stadium di Sydney dal 7 all'8 marzo. La "super squadra" tedesca correrà nella componente ROC Nations Cup nel venerdì per poi sfidarsi nel testa a testa per il titolo di "Campione dei Campioni" sabato sera. Il quattro volte campione del mondo di F1 ha vinto il ROC individuale a Londra nel 2015 e, in coppia con Michael Schumacher, ha vinto la Nations Cup per la Germania ben sei volte, per poi gareggiare con il figlio Mick nel 2019. La coppia è arrivata seconda alla Nations Cup, così come è arrivato secondo Mick nel ROC individuale di Svezia 2023.

Vettel: "Il ROC ci ricorda perché abbiamo iniziato a correre" "Sono felice di tornare alla Race of Champions e di fare di nuovo coppia con Mick Schumacher", afferma Vettel, "Sarà emozionante gareggiare nell'ex Stadio Olimpico di Sydney, che sembra essere un luogo fantastico per la Race Of Champions. Sono favorevole agli sforzi del ROC per diventare un evento motoristico sostenibile, iniziati con il ROC Sweden". Sull'essenza di questa gara: "Tutti i piloti che hanno l'onore di partecipare al ROC si innamorano di questo evento, perché ci ricorda perché abbiamo iniziato a correre: competizione pura e, naturalmente, con auto identiche, non ci sono scuse". Campione mai in pensione: "Farò tutto il possibile per aiutare la Germania a vincere un altro titolo della ROC Nations Cup con Mick venerdì sera, ma non gli farò alcun favore quando punteremo alla vittoria assoluta sabato sera, soprattutto perché mi ha battuto nelle semifinali dell'Individual ROC in Svezia nel 2023! Al ROC le gare in pista sono sempre intense e tutti vogliono vincere, ma si tratta anche di offrire un grande spettacolo ai fan".

Schumacher: "Obiettivo vincere la Nations Cup e la gara individuale" "L'Australia è uno dei miei posti preferiti e rappresentare la Germania insieme a Vettel al ROC Sydney sarà sicuramente molto divertente", le parole di Mick Schumacher, Dopo aver concluso al 2° posto nel ROC individuale in Svezia nel 2023 e nella ROC Nations Cup nel ROC Mexico con Sebastian, l'obiettivo questa volta deve essere il trofeo dei vincitori assoluti sia nella ROC Nations Cup di venerdì sera che nella Race Of Champions individuale di sabato". Continua, "Non vedo l'ora di incontrare tutti gli altri piloti e trascorrere del tempo con loro durante il weekend della Race Of Champions a Sydney. Sono sicuro che i piloti si divertiranno un mondo insieme e faranno un super spettacolo per i fan australiani".