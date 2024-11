Assegnato il titolo in largo anticipo, resta da decidere il secondo posto del Mondiale. Per qualunque pilota a inizio carriera in fondo anche questo è un risultato di valore. In questo momento sono in tre a contenderselo: Veijer e Holgado (a pari punti) e Ortolà, staccato di 19 punti. Dei primi due il più veloce nel venerdì di Barcellona è stato lo spagnolo, finito davanti a tutti, ma l’olandese non è lontano, quattro posizioni più indietro, staccato di due decimi. Secondo tempo per Munoz, terzo per Angel Piqueras, ormai certo del titolo di Rookie dell’anno. Reclutato nel 2024 dal team Leopard dopo la vittoria della Rookies Cup nel 2023, alla sua prima stagione iridata il valenciano (diciott’anni il prossimo primo dicembre) ha ottenuto la sua prima vittoria a Misano, oltre ad altri due podi, uno addirittura alla sua terza gara, oltre oceano. E’ tra le promesse del vivaio spagnolo e sembra deciso a confermarsi anche in quest’ultima gara.