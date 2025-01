Cerutti e Botturi si risparmiano in vista di domani, l'outsider di Aprilia si guadagna successo e terzo posto in una speciale molto dura. Perfetti tornerà in Italia domani, non è più in pericolo di vita

Ottava tappa: gara perfetta per gli outsider, vinta da Montanari

La gara oggi si è disputata secondo programma: un loop di 351 chilometri intorno al bivacco di Amodjar, con soli 5 chilometri di trasferimento e un percorso che ha alternato piste sassose a sabbia, oltre a un catino sterminato di dune che ha messo a dura prova i concorrenti. Cerutti e Botturi hanno evitato di darsi troppo fastidio: il pilota Aprilia da due giorni è debilitato per problemi di stomaco, il rivale di Yamaha ha un discreto vantaggio in classifica e non vuole commettere errori compromettenti ai fini della generale. È venuta fuori la giornata perfetta per gli outsider. Montanari, Borne, Ullevalseter, Menichini, Charlier: tutti hanno dato il massimo per portarsi a casa un successo di tappa prezioso per il terzo posto nella generale e per la gloria personale. Alla fine è stato il numero 22 a spuntarla, dopo un lungo testa a testa con il norvegese. “Ogni tappa faccio bene una cosa e meno un'altra, devo mettere insieme le cose” ci aveva detto Montanari questa mattina in partenza. Oggi ci è riuscito: il successo lo ripaga del grande lavoro di questi due anni e le condizioni dei suoi cerchi all'arrivo erano la testimonianza di un approccio alla speciale senza compromessi. Il team manager Vittoriano Guareschi avrà da mettere in conto qualche pezzo di ricambio in più, ma oggi può ben essere contento della spesa extra.