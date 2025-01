Si è conclusa la prima parte della Dakar con la 5^ tappa di oggi, seconda parte della "Marathon". Tante sorprese: dalla vittoria di Quintero, a motori spenti, la vittoria di Benavides sul traguardo per quanto riguarda le moto, e l'incidente del team Italtrans con a bordo Petrucci, segnando di fatto la fine della Dakar "ufficiale" per la squadra - in attesa di aggiornamenti sulla possibilità di continuare la competizione nella categoria Experience L'INCIDENTE DI ITALTRANS: PETRUCCI FUORI DALLA CLASSIFICA GENERALE

È terminata la 5^ tappa della Dakar 2025 con la seconda parte della "Marathon", da Alula ad Hail (428 km), segnando anche la fine della prima fase della competizione - domani i piloti saranno infatti di riposo. Per le auto arriva una vittoria a sorpresa per l'americano Seth Quintero sulla Toyota Hilux T1+: a tagliare prima il traguardo infatti è stato Nasser Al-Attiyah, penalizzato di 10 minuti però, al termine della gara, per aver perso una ruota di scorta. Di fatto la tappa è stata conquistata dall'americano (2^ vittoria) per un solo secondo di vantaggio. Al terzo posto troviamo invece Mattias Ekstroem. Henk Lategan, attualmente leader della classifica generale, ha terminato la gara in 4^ posizione, mantenendo però il vantaggio sul secondo in classifica Yazeed Al Rajhi. Vedi anche Dakar, Sanders domina nelle moto: vinta 4^tappa

Moto: vince Benavides ma Sanders in testa Vittoria sul traguardo per Luciano Benavides con la sua KTM: l'argentino ha battuto la Honda di Adrien Van Beveren. Anche in questo caso la tappa è stata conquistata grazie a una penalità, di 2 minuti: infatti il francese era arrivato primo per poi essere retrocesso. Al terzo posto la Hero di Cornejo Florimo, davanti a Branch e Brabec. "Sconfitto" invece, per modo di dire, Daniel Sanders, vittima anche lui di una penalità (di 8 minuti) che lo ha portato a concludere 12°: l'australiano rimane però al primo posto nella classifica generale, in vantaggio su Schareina.