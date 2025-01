Dakar, Sanders domina nelle moto: vinta 4^tappa

Si è chiusa la quarta tappa della Dakar, 588 km (415 di speciale) da Al-Henakiyah ad Al'Ula, una delle più complicate perché i corridori sono arrivati in un bivacco base dove non potranno ricorrere alla squadra di assistenza, prima di riprendere la corsa domani. Nelle due ruote Sanders cala il poker e guida con 13'26" su Schareina nella generale, sorprese nelle auto. Affonda Al-Attiyah e Alrajhi (Toyota) vince la frazione: Lategan lo precede di 6'54" in classifica.

La quarta tappa della Dakar é una "maratona", con 415 km di speciale tra Al Henakiyah e Al Ula in Arabia Saudita. I corridori sono arrivati in un bivacco base dove non potranno ricorrere alla squadra di assistenza, prima di riprendere la corsa strada domani. Nelle moto per la quarta volta in sei giorni di gare l'australiano Daniel Sanders ha vinto precedendo di pochi secondi lo spagnolo Tosha Schareina. Dopo aver condotto quasi tutta la speciale, il 29enne spagnolo (Honda) aveva 2 minuti e 30" di vantaggio su Sanders (KTM) a 32 km dal traguardo e si stava avvicinando alla prima vittoria di tappa della sua carriera prima di lasciar passare, in maniera strategica, il suo avversario. Lo spagnolo però ha conquistato il secondo posto nella classifica generale provvisoria, 13'26" secondi dietro l'australiano e davanti al botswanano Ross Branch (Hero) attardato di oltre 26 minuti.