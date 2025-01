Solo 26 secondi, dopo quasi 6mila chilometri di gara: a tanto ammonta il distacco tra Jacopo Cerutti e Alessandro Botturi al termine dell'Africa Eco Race 2025, vinta dal pilota Aprilia per il secondo anno consecutivo. Tra i due rivali è stata battaglia vera dal primo all'ultimo giorno: nell'ultima speciale partivano staccati di soli 9 secondi, con Cerutti che ha dovuto aprire la traccia e Botturi secondo al via, con start a 3 minuti. Il pilota Yamaha non si è risparmiato e ai primi due intertempi era addirittura in vantaggio, rispettivamente di 22 e 17 secondi. Nel finale però la navigazione ha premiato Cerutti e un inconveniente ha condannato Botturi. Il pilota di Lumezzane ha dovuto liberare la moto da una rete che si sera incastrata nelle ruote, facendogli perdere secondi preziosi.