Nella nona tappa della Dakar Al-Attiyah vince mentre Al-Rajhi è il nuovo leader; nelle moto vittoria per Luciano Benavides mentre Schareina cade e vede aumentare il gap dal leader Sanders; nei camion successo per Loprais

Termina la nona tappa della Dakar che prevedeva 357 chilometri e l'arrivo della carovana da Riyad a Haradh. Nasser Al-Attiyah trionfa nella categoria auto , regalando alla debuttante Dacia la prima vittoria di stage nel corso del rally. Tra le moto trionfa ancora Luciano Benavides , che bissa il risultato di ieri in una speciale che ha visto cadere Tosha Schareina, allontanandosi così dal leader Benavides. Nei camion successo per Loprais.

Auto, vince Al-Attiyah. Al Rajhi nuovo leader

Dopo un inizio di Dakar in salita, Nasser Al-Attiyah conquista la prima vittoria di tappa nel corso di questa edizione, regalando a Dacia, da quest'anno nel mondo dei Rally Raid, il primo successo della propria storia con alle sue spalle la MINI X-Raid di Guillaime de Mevius. Completa il podio il qatariota Yazeed Al Rajhi (Toyota Overdrive), che supera così nella classifica generale Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing), autore di una speciale non perfetta: prima sbaglia strada, poi è vittima di una foratura. Al quarto posto di giornata Ekstroem, ancora una volta il primo tra le Ford Raptor mentre completa la top 5 Baciuska, sempre su Toyota. Nella classifica generale, alle spalle dei duellanti Al Rajhi-Lategan, separati da soli sette minuti con tre speciali ancora da disputare si infiamma la battaglia per il terzo posto tra Ekstroem e Al-Attiyah, che dopo la vittoria di tappa si porta a meno di un minuto dallo svedese.