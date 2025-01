Il team Bmw/Wrt ha ufficializzato che la prossima stagione Valentino Rossi parteciperà ancora al FIA WEC, campionato in cui ha esordito nel corso del 2024 sempre al volante di una BMW M4 LMGT3. I suoi compagni saranno l'omanita Ahmad Al Harthy e il sudafricano Kelvin van der Linde, già al fianco di Rossi nel 2022 MOTORI, IL TEAM MARC VDS SBARCA NELL'EWC

Con un annuncio attraverso i propri canali ufficiali, il team Bmw/Wrt ha ufficializzato che il prossimo anno Valentino Rossi sarà ancora in lotta per la 24h di Le Mans e il titolo WEC. Dopo aver debuttato nel Mondiale Endurance nel corso della passata stagione, il nove volte campione del mondo MotoGP ha scelto di correre ancora una volta nella massima serie del panorama endurance, prediligendola al GT World Challenge, campionato disputato in pianta stabile sin dal passaggio alle quattro ruote del 2022. Nel 2025 sarà ancora al volante della BMW M4 GT3, con l'obiettivo di continuare il percorso di crescita che lo ha visto protagonista nelle passate stagioni e conquistare la sua prima vittoria nella serie, dopo i due podi della scorsa stagione, il primo a Imola e il secondo al Fuji.

Rossi: "Cercheremo di essere sempre più veloci e forti" "Sono molto contento di continuare la mia esperienza nel FIA WEC, visto che quella dell'anno scorso è stata una stagione di debutto molto positiva. Abbiamo disputato delle belle gare, tra cui due podi, e vogliamo cercare di essere sempre più forti e veloci", ha commentato Rossi. "Lavoreremo duramente insieme a BMW per migliorare le nostre prestazioni ed essere più competitivi in ogni gara. È fantastico correre ancora una volta su alcuni circuiti fantastici, che conosco bene avendoli affrontati in moto, e per questo mi fa piacere correre nel FIA WEC. Le Mans è ovviamente la più importante, l'anno scorso siamo stati sfortunati, ma lotteremo per il podio nel 2025!"