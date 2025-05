A due settimane dalla 6 Ore di Imola il WEC si sposta a Spa per il terzo round del 2025. Ferrari ha fin qui dettato legge, ma nello straordinario circuito belga tutto può accadere. Tanta incertezza anche in LMGT3 dopo i primi due appuntamenti. Gara live sabato 10 maggio alle ore 13:50 su Sky Sport 252, in streaming anche su NOW WEC, TRIONFO FERRARI A IMOLA

Il WEC sbarca in Belgio per la 6 Ore di Spa, terzo appuntamento di una stagione fin qui dominata da Ferrari nella classe Hypercar. I mitici 7 km del circuito situato nelle Ardenne fanno da teatro ad una delle gare più iconiche della storia, avendo origine a cavallo tra gli anni '50 e '60 ed essendo sempre stata presente nel calendario del WEC da quando è stato formato il nuovo campionato (2012). In Belgio si arriva con un quadro chiaro nel quale è ritratta una Ferrari in grado di occupare la testa di tutte le classifiche della classe regina, da quella piloti, comandata da James Calado/Alessandro Pier Guidi/Antonio Giovinazzi, a quella dei team indipendenti, guidata dalla AF Corse #83 di Robert Kubica/Ye Yifei/Phil Hanson, passando per un Mondiale Costruttori per ora sorridente alla Scuderia di Maranello, in vantaggio di 29 punti su BMW.

Ferrari prima forza, ma gli avversarsi non mancano Avendo vinto prima la 1812 km del Qatar, conquistata da Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen, e poi la 6 Ore di Imola con il trio leader del Mondiale Piloti, Ferrari non può che rappresentare il riferimento al terzo anno di gare con la 499P. Tuttavia, l'universo endurance è sempre pronto ad offrire sorprese e, come visto a Imola, i marchi in grado di ambire al podio non mancano. Menzioniamo in questo caso BMW-WRT, team che corre in casa e forte di un test svolto a Spa in aprile, cruciale considerando che nell'estate del 2024 a Spa sia stato posato un nuovo asfalto. Le M Hybrid V8 LMDh della casa bavarese hanno fatto grandi passi avanti anche grazie al passaggio ai freni Brembo, importantissimi per risolvere i problemi di vetrificazione. Della partita anche le GR010 Hybrid di Toyota, anch'essa a Spa per il test, terza nella classifica costruttori a 39 lunghezze da Ferrari, mentre è più incerto lo scenario per quanto riguarda Porsche, Alpine e Cadillac. Quest'ultima ha raccolto davvero poco all’inizio della collaborazione con Jota, team vincente a Spa l'anno scorso con la 936 privata affidata a Callum Ilott e Will Stevens. Alpine, invece, arriva da un avvio stagionale a due volti tra le criticità del Qatar ed il gran podio ottenuto da Mick Schumacher, Jules Gounon e Frederick Makowiecki a Imola. Occhi puntati anche su Porsche, specialmente sul Team Penske, che spera di trovare quella prestazione mancata nei primi due round, anche a causa di un peso minimo più alto definito dal BoP. Un aiuto potrebbe aiutare dal test svolto in compagnia di BMW, Toyota, Peugeot ed Aston Martin un mese fa. Vedi anche Wec, dalla Ferrari alla Bmw di Vale Rossi

Volti nuovi in Porsche Penske A proposito di Porsche, la concomitanza tra la 6 Ore di Spa del WEC ed il round dell'IMSA a Laguna Seca ha richiesto delle modifiche agli equipaggi. Mathieu Jaminet vola in America lasciando spazio a Nico Mueller (ex Peugeot), al debutto con Porsche nel WEC, mentre per lo stesso motivo Matt Campbell viene sostituito da Pascal Wehrlein, Campione del Mondo in carica in Formula E. Da capire, invece, tanto il potenziale della Peugeot 9X8 quanto il comportamento delle due Aston Martin Valkyrie, che in occasione di Spa perdono kg e ricevono un bell’aumento di potenza.

Classifica compatta in LMGT3 Aprendo il capitolo LMGT3, la situazione è alquanto incerta. La Corvette-TF Sport #33 si presenta a Spa in prima posizione con 11 punti di margine sulla Lexus Akkodis ASP #78, mentre la McLaren #59 di United Autosports ha 17 lunghezze di svantaggio. Buon recupero per Porsche Manthey, formazione campione in carica, che dopo la vittoria di Imola vede il trio Lietz/Pera/Hardwick salire al quarto posto, precedendo le BMW-WRT #31 e #46, equipaggio nel quale Valentino Rossi corre in compagnia di Kelvin van der Linde e Ahmad Al Harthy, freschi del secondo posto di Imola. Round fondamentale anche per Ferrari, le cui speranze di vittoria nel circuito italiano si sono infrante dopo il contatto tra Valentino Rossi e Simon Mann. Le 296 targate AF Corse sono rispettivamente al settimo e ottavo posto, con un ritardo di 28 e 29 punti. La classifica è molto corta e la categoria sembrerebbe più equilibrata, ricordando che oltre al BoP sia in vigore il Success Handicap, che per Spa assegna 36 kg di zavorra alla Corvette #33, 18 kg a McLaren #59, Lexus #78 e Porsche #92, aggiungendo 12 e 6 kg sulle BMW #46 e #31, il tutto basandosi sui risultati delle due gare precedenti e sulle posizioni in classifica.