Una prima sessione di prove libere piena di sorprese a Most, in Repubblica Ceca. Tante le cadute che hanno caratterizzato le Libere 1: quella di Jonathan Rea, Remy Gardner, Nicolò Bulega e di Andrea Locatelli. Anche Andrea Iannone a terra, dopo una manciata di giri, a causa di un violento highside. Il pilota del team Go Eleven è stato portato immediatamente al centro medico e gli è stata diagnosticata una doppia frattura al piede destro, al terzo e al quarto dito, venendo dichiarato quindi 'unfit' (non idoneo) per il resto del fine settimana. Termina quindi il weekend di Iannone in Repubblica Ceca.