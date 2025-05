Prima sessione di prove libere per la Superbike a Most (Repubblica Ceca) condizionata da tante cadute: Iannone stato dichiarato unfit e salterà tutto il weekend, mentre Bulega (che ha conquistato comunque il 5° tempo) sarà presente nel corso delle FP2, per essere poi valutato a fine sessione. Il più veloce è stato Razgatlioglu in 1.31.687, davanti a Petrucci e Bautista. Le FP2 sono live su SkySport MotoGP e in streaming su NOW alle 14.55.

La prima sessione di prove libere a Most in Repubblica Ceca è stata caratterizzata da tantissime cadute, che hano portato a ben quattro bandiere rosse. Il primo a finire a terra è stato Jonathan Rea, poi a seguire quelle di Andrea Iannone, Remy Gardner, Nicolò Bulega e Andrea Locatelli. Iannone si è fratturato il 3° e 4° dito del piede destro e per lui il weekend in Repubblica Ceca è già finito. Bulega invece nell'highside subito fra le curve 6 e 7 ha riportato contusioni alla caviglia destra e al ginocchio sinistro: parteciperà regolarmente alle seconde libere, al termine delle quali verrà rivalutato e si deciderà come procedere in base alle sue condizioni fisiche. Anche Gardner verrà ricontrollato al termine delle Libere 2. Tutto ok invece per Rea e Locatelli.